Кабинет министров Украины и «Нафтогаз» согласовали уменьшение цены на газ. Новости

Кабинет министров Владимира Гройсмана и НАК «Нафтогаз» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года в 8 247 гривен за тысячу куб. м. Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Сообщается, что НАК и представители правительства разработали новый механизм определения регулируемой цены. Новый механизм позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8 247 гривен за тыс. куб. м.

Кроме того, механизм предусматривает следующий подход к формированию цены, в частности, если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении КМУ от 19 октября 2018 года, то цена для населения, в соответствии, снизится.

Если же рыночная цена газа для промышленности возрастет, то цена для населения останется на этом уровне.

Уточняется, что изменения в действующие договоры на продажу газа между «Нафтогазом» и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями Кабмина, будут внесены в течение мая текущего года.