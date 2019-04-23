Донецк сегодня: Как выглядит знаменитый «Дом с башнями» (Фото). Новости

Этот дом в центре Донецка по улице Университетской был построен в 1956 году и стал первым в тогда еще городе Сталино восьмиэтажным домом. Из-за его торцов, выполненных в виде высоких башен, дом и стали называть «Дом с башнями». Здание состояло из нескольких секций, каждой из которых был присвоен свой адрес – ул. Университетская, 2, 4 и 6. Примечательно, что первый в городе мусоропровод появился именно в этом доме. Была тут и своя прачечная для жильцов.

Проект «Дома с башнями»

«Дом с башнями» простоял без реставрации 50 лет и, естественно, некоторые фрагменты фасада стали разрушаться, в том числе и шпили, венчающие сами башни.

«Дом с башнями» в начале 2000-х

В 2007 году шпили просто-напросто срубили, пообещав масштабную реконструкцию здания. Но реконструкция была проведена частично, а башни стоят без шпилей и по сей день.

Часто это здание называли «Домом архитектора», так как на первом этаже одной из секций долгое время располагалась Донецкая организация Союза архитекторов СССР. Ну а потом в этом помещении было ателье, работающее и сейчас. Дом учителя находился в соседней секции, его в 90-х годах сменил Донецкий институт социального образования (ДИСО). А сейчас здесь под флагом «ДНР» – «Донецкий республиканский эколого-натуралистический центр».

Главной достопримечательностью этого дома стал магазин «Классика», открывшийся в 1984 году слева от центральной арки в помещении не очень популярного магазина «Ноты». А справа от арки работал магазин «Грампластинка», довольно посещаемый любителями музыки. С 2014 года «Классика» – заколочена, в «Грампластинке» – магазин мужской одежды. Бездействует товарная биржа «Партнер», в магазине-салоне компании «Интертелеком» – продажа модемов «республиканского» оператора «Феникс». И уже традиционно для нынешнего Донецка – вывески «Аренда».

Как сейчас выглядит дом с башнями и что расположено в помещениях первого этажа – в фотографиях «Донецких новостей».

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