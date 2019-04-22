Эксперт рассказал, что в Украине произойдет с курсом доллара к концу апреля. Новости

В Украине уже в конце апреля можно будет ожидать падения цены за один доллар на несколько копеек. Такое мнение высказал международный экономический эксперт, председатель ОО «Национальный интерес Украины» Игорь Гарбарук, передает «УНН».

По его словам, ситуация с курсом доллара после выборов в Украине стабилизируется. «К концу этого месяца мы будем видеть стабильную ситуацию с курсом валют. То есть даже до конца апреля, я предполагаю, стоимость доллара снизится на несколько копеек. Будет наблюдаться тенденция к снижению и она, я надеюсь, будет продолжаться до июня месяца», – считает Гарбарук.

Он уверен, что ситуация «уляжется», поскольку выборы уже состоялись и украинцы фактически знают, кто займет кресло главы государства.

«Ситуация с курсом доллара уляжется, потому что были выборы, была непредсказуемая для общества ситуация с ПриватБанком, было ситуативное повышение курса доллара по отношению к национальной валюте. Соответственно сейчас страна успокоилась, страна знает с кем она будет идти, понимает предполагаемый путь, плюс-минус. Нужно понимать, что сегодня никому не выгодно расшатывать валютный рынок, он и так достаточно слабый», – резюмировал Игорь Гарбарук.