Ловушки аферистов: Две жительницы Покровского района потеряли более 15 тыс грн. Новости

В Покровском районе (Донецкая обл.) за минувшие выходные две женщины попались в ловушки мошенников. Жительницу Родинского на 1,5 тыс. грн обманула «соцработник», а жительница Мирнограда потеряла более 14 тыс. грн, выполняя указания «сотрудников банка». Сейчас правоохранители разыскивают аферистов, открыты уголовные дела. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Так, к правоохранителям обратилась 83-летняя жительница Родинского и пожаловалась на то, что ее обманула неизвестная женщина. Выяснилось, что к пенсионерке пришла незнакомка, которая назвалась соцработником и сообщила, что принесла дополнительную денежную помощь – 300 грн. Однако, мошенница сказала, что у нее есть только купюры номиналом 500 грн, на что пенсионерка ответила, что может отдать остальные. В то время, когда пожилая женщина открывала свой кошелек, аферистка заметила в нем деньги и попросила разменять еще несколько крупных купюр. Старушка согласилась, и только когда незнакомка ушла, потерпевшая обнаружила, что оставленные «соцработником» купюры сувенирные.

Еще одной жертвой мошенников стала 52-летняя жительница Мирнограда (до переименования – Димитров). Женщина поверила в то, что ей звонят сотрудники банка и после выполнения их указаний осталась без сбережений. Во время телефонного звонка, мошенники сказали женщине, что ее банковские карточки требуют авторизации и для этого необходимо сначала с помощью банковского терминала перевести деньги на дополнительный счет, номер которого они назовут. Неизвестные пообещали, что через полчаса средства автоматически будут возвращены с «дополнительного» счета на те же «текущие» и женщина сможет свободно пользоваться своими деньгами.

Как рассказала правоохранителям пострадавшая, неизвестные просили ее не класть трубку, пока она не переведет средства с обеих карточек. Когда 14 100 грн оказались на указанном ими счету, внезапно связь оборвалась. Простояв у терминала почти час и так не дождавшись обещанного возврата средств, жительница Мирнограда поняла, что ее обманули и отправилась в полицию.

«По обеим фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. До 3-х лет ограничения свободы грозит мошенникам, которые воспользовались доверчивостью женщин и обогатились за их счет», – говорится в сообщении.

Правоохранители в очередной раз советуют гражданам быть осмотрительными и не доверять незнакомцам. «Не спешите выполнять их условия и всегда проверяйте полученную от них информацию», – добавили в полиции.

Читайте также: