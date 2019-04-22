В Старобельске установят памятник погибшим защитникам Украины. Новости

В Старобельске (Луганская обл.) в местном парке установят памятник погибшим военнослужащим. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщил и. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Луганской облгосадминистрации Михаил Ивасишин на заседании комиссии по вопросам сооружения памятников и монументов на территории области, передает пресс-служба ЛугОГА.

Так, это заседание касалось выполнения протокольных поручений по итогам первого заседания по выбору и согласованию мест установки в Северодонецке и Старобельске памятников (скульптурных композиций, мемориала) погибшим военнослужащим, защищавшим суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Ивасишина, Старобельский городской совет предложил возвести памятник погибшим защитникам Украины на территории мемориального комплекса в местном парке. А Северодонецким городским советом пока не определено окончательное место расположения памятника.

Как отметил заместитель председателя ЛугОГА Юрий Клименко, при установлении в Старобельске указанного сооружения необходимо реконструировать весь парк и высадить зеленые насаждения.

Также сообщается, что во время комиссии ОГА рассматривались условия проведения конкурса на лучшие проектные предложения памятников в Старобельске и Северодонецке.

Заместитель начальника управления – начальник отдела охраны культурного наследия управления культуры, национальностей и религий ОГА Владимир Выборный отметил, что согласно постановлению Кабинета министров Украины 25 ноября 1999 года «Об утверждении порядка проведения архитектуры и градостроительных конкурсов» предусмотрено как создание архитектурных объектов, так и объектов монументально-декоративного искусства. Он привел пример положительного опыта других области, в которых уже состоялись такие мероприятия. Все предоставленные предложения будут учтены и даны соответствующие поручения.