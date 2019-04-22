В «ДНР» не довезли изделия из цветных металлов на 90 тыс. грн. Новости

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) пограничники пресекли попытку незаконно перевезти через линию разграничения на неконтролируемую украинскими властями территорию (НКТ) изделия из цветных металлов. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Военнослужащие Донецкого пограничного отряда, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Гнутово" помешали попытке перемещения на временно оккупированную территорию Украины изделий из цветных металлов стоимостью почти 90 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, товар, который перевозился с нарушением установленных правил, изъят представителями ГФС для оформления материалов дела об административном правонарушении.

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