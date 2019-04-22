Раздельный сбор мусора: Жительница Мариуполя рассказала о личном опыте (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) семья Абалмасовых более двух лет ведет раздельный сбор мусора. По их мнению, такой подход к сбору ТБО позволят избежать смешения разных видов отходов и загрязнения окружающей среды. Он подарит им «вторую жизнь». В большинстве случаев, благодаря вторичному использованию и переработке. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам Валентины Абалмасовой, идейным вдохновителем раздельного сбора стал муж. Он начал собирать вторсырье у себя в гараже. Мусор, который обычно собирали в одну емкость – начали делить на 4 вида. Валентина поддержала его инициативу. «Многие думают, что для организации данного процесса необходимо много места. Хочу заверить, это не так. У себя мы организовали сортировку в кладовке. Использовала всего три эко-сумки, которые повесила на дверную ручку. Одну сумку – под пластик, вторую – под макулатуру, третью – под стекло и металл», – сказала она.

Со временем мариупольчанка решила не ограничиваться своими близкими, и привлечь к полезной инициативе как можно больше людей. В конце 2018 года общество совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) участвовало в специальном проекте. Благодаря этому Валентина прошла обучение и еще больше узнала про нюансы и способы организации сортировки в многоквартирном доме.

После девушка организовала собрание жителей ОСМД. Совместно они приняли решение собирать ТБО раздельно. Уже через месяц все увидели первый результат – было собрано более 250 кг вторсырья. На сегодня жители дома совместными усилиями отправили на переработку более тонны вторсырья. К данной инициативе уже начали присоединяться и другие ОСМД.

Валентина говорит, что гордится успехом. «Теперь в каждом подъезде нашего дома есть место, где мы можем собрать более 200 кг отходов. При таком условии к нам приезжает фирма-закупщик вторсырья и забирает его по оптовой цене», – поделилась она.

Мариупольчанка продолжает двигаться вперед и не останавливается на достигнутом. Вместе с соседями и жителями еще двух ОСМД создали инициативную группу. Совместно разработали новый проект и подали на городской конкурс. «Уникальность проекта заключается в преобразовании энергии солнечных лучей в электрическую энергию. Его внедрение имеет не только социальный эффект, но и экономический. Он решит проблемы экономии средств местного бюджета, обеспечит уличное освещение. Создаст комфортные условия для жителей», – рассказывает Валентина Абалмасова.

Основная цель работы Валентины – донести до мариупольцев всю важность раздельного сбора ТБО. На собственном примере девушка доказывает, что нет ничего невозможного. Главное – действительно хотеть достичь результата, и прилагать к этому усилия.

Напомним, переселенка из Донецка, мама двоих детей Елена Кудаева, которая с семьей живет в Краматорске, полностью отказалась от использования полиэтиленовых пакетов и сортирует мусор дома.

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