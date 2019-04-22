Донетчина: Как известный телеведущий помог воспитанникам интернатов раскрыть таланты и поверить в себя (Видео). Новости

В Донецкой области воспитанников Алексеево-Дружковской специальной школы-интерната и школы-интерната в Лимане посетил ведущий телеканала «Украина» Олег Панюта. Он – амбассадор Фонда Рината Ахметова. Амбассадоры уже второй раз помогают воспитанникам интернатных учреждений раскрыть свои таланты и поверить в себя.

Так, Олег Панюта говорил с подростками о моральных ценностях. «Когда мы выбираем светлую или темную сторону – от этого зависит наша жизнь», – сказал он.

«Честность. Возможно, будет мучить совесть. Если ты соврал, что-то украл», – считает воспитанник школы-интерната Иван Ярошенко.

«Главная ценность у каждого человека – сама жизнь», – добавил воспитанник школы-интерната Кирилл Макаренко.

И хотя беседа, на первый взгляд, кажется легкой, воспитанники Алексеево-Дружковского специальной школы-интерната задумываются над собственным будущим. Подросткам, чтобы почувствовать свое предназначение и не растеряться в разнообразии вариантов, – очень важна поддержка опытного человека. Мнение амбассадора Фонда Рината Ахметова очень авторитетное. «Олега Панюту я видел по телевизору, поэтому его мнение для меня было самым авторитетным. Так как я хочу стать журналистом, то его советы я запомню надолго», – поделился Кирилл Макаренко.

Амбассадоры посетили несколько интернатов, где вдохновляли молодежь на решительные действия в будущем. Олег Панюта был поражен, насколько сильное влияние таких лекций. «Для взрослого эти вопросы иногда очень сложны. А сегодня дети сразу определились. Это доброта, любовь к ближнему, верность. Это вещи, которые очень многогранны и очень просты», – сказал он.

Чтобы запомнить, какие ценности в жизни главные, дети писали на руках.

Фонд Рината Ахметова второй раз проводит мотивационные встречи в рамках акции «Твоя суперсила», участниками которой уже стало более полутысячи детей. «Благодаря Ринату Ахметову у нас есть такая возможность – доносить какие-то вещи детям. Быть более сильными, успешными во взрослой жизни», – сообщила программный директор Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

После общения у Кирилла Макаренко появились большие планы. Каждый ученик запомнит это мероприятие надолго.

Источник: ТК «Донбасс»