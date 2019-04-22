Совет Федерации РФ одобрил законопроект об изоляции Рунета. Новости

В России Совет Федерации одобрил законопроект о «суверенном интернете » , авторы которого предлагают создать техническую возможность российскому сегменту сети работать автономно от мирового интернета.​ При этом начало пленарного заседания было задержано из-за того, что в зале отключилось электричество и пропал интернет. Подачу электричества восстановили спустя 10 минут, но возникли сбои в работе ряда систем – в частности, не работали мониторы и микрофоны, сообщает « Радио Свобода ».

Законопроект об « обеспечении безопасного и устойчивого функционирования » интернета в России был принят Госдумой 16 апреля. По планам он должен вступить в силу в ноябре этого года – за исключением положений о криптографической защите информации, а также национальной системе доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 года.

Координировать исполнение закона должен Роскомнадзор, а утверждать порядок установки и эксплуатации защитных средств в сети оператора – правительство России.

В Госдуме заявляют, что законопроект подготовлен « с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США » .

Критики законопроекта опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. В нескольких городах России прошли акции за свободу интернета.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы РФ приступили к созданию суверенного интернета. Закрытая система обмена цифровой информацией уже получила название – мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019 года, а полностью она будет готова через два года.