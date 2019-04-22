Окраины города: В Мариуполе появился новый туристический маршрут (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в тестовом режиме запущен туристический маршрут «Окраины города». Пешеходная экскурсия длится 2 часа.

Несмотря на название нового туристического маршрута «Окраины города», экскурсия проходит в самом центре. Современном центре города. А вот в начале XIX века дальше Греческой площади, улицы Пушкина, Куинджи и Торговой в Мариуполе домов почти не было.

«Улица Георгиевская, улица Пушкина, Больничная, ныне Куинджи, Греческая, Итальянская, проспект Мира. Проспект Металлургов раньше был окраиной города. Здесь находились либо промышленные строения, либо ниже улицы Пушкина находились хаотично посаженные деревья», – пояснила экскурсовод Александра Малажченко.

Людмила Николаевна живет в Мариуполе уже много лет. Однако, ни разу на исторической экскурсии в городе не была. Женщина говорит, хотели сходить всей семьей, однако свободные места были только в будни.

«Хотелось бы услышать что-то новое. А история Мариуполя очень интересует: если бы было больше материалов в печати или таких экскурсий, это вызвало бы большой интерес у жителей. То, что теперь в Мариуполе есть такие экскурсии вообще повышает статус города», – считает мариупольчанка.

Маршрут пешеходный, экскурсия длится 2 часа. Пока она проходит в тестовом режиме, поэтому бесплатно. Записаться можно в Башне, и на ее официальной странице.

Источник: ТК «Сигма»