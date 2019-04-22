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Свободные выборы становятся нормой в Украине, – ПА ОБСЕ. Новости

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Свободные выборы становятся нормой в Украине, – ПА ОБСЕ

22.04.19 23:15ukrinform.ruНовости

Фото из открытых источников

Свободные выборы становятся нормой в Украине, где демократия стала более стабильной. Об этом заявила глава делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнетт в своем комментарии по случаю представления международными наблюдателями за выборами президента Украины предварительного заявления по оценке проведенных выборов, со ссылкой на ОБСЕ пишет «Укринформ».

«Я рада, что свободные выборы становятся нормой в Украине, что люди используют свое право голоса. Эти выборы свидетельствуют, что демократия в Украине стала более стабильной», – сказала она.

Барнетт выразила убеждение, что «новая политическая динамика в стране сможет удовлетворить высокие ожидания избирателей». «Теперь страна должна сосредоточиться на дальнейшем экономическом развитии», – добавила глава делегации ПА ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами о предварительных выводах и результатах второго тура выборов президента Украины, опубликованном сегодня, 22 апреля, пресс-службой ОБСЕ сообщается, что для переселенцев повторная смена места голосования перед вторым туром выборов президента Украины была ненужным бременем.

Напомним, по мнению экспертов, накануне парламентских выборов и на будущее Верховной Раде Украины необходимо усовершенствовать избирательное законодательство.

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