Свободные выборы становятся нормой в Украине, – ПА ОБСЕ. Новости

Свободные выборы становятся нормой в Украине, где демократия стала более стабильной. Об этом заявила глава делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнетт в своем комментарии по случаю представления международными наблюдателями за выборами президента Украины предварительного заявления по оценке проведенных выборов, со ссылкой на ОБСЕ пишет «Укринформ».
«Я рада, что свободные выборы становятся нормой в Украине, что люди используют свое право голоса. Эти выборы свидетельствуют, что демократия в Украине стала более стабильной», – сказала она.
Барнетт выразила убеждение, что «новая политическая динамика в стране сможет удовлетворить высокие ожидания избирателей». «Теперь страна должна сосредоточиться на дальнейшем экономическом развитии», – добавила глава делегации ПА ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что в заявлении Международной миссии по наблюдению за выборами о предварительных выводах и результатах второго тура выборов президента Украины, опубликованном сегодня, 22 апреля, пресс-службой ОБСЕ сообщается, что для переселенцев повторная смена места голосования перед вторым туром выборов президента Украины была ненужным бременем.
Напомним, по мнению экспертов, накануне парламентских выборов и на будущее Верховной Раде Украины необходимо усовершенствовать избирательное законодательство.
Читайте также:
- Эксперты настаивают на совершенствовании украинского законодательства о выборах
- Чтобы на Донбассе воцарился мир: Как голосовали переселенцы на Полтавщине
- В «Опоре» заявили о необходимости реформы процедуры изменения места голосования
- Второй тур выборов: Сколько переселенцев сменили место голосования (Инфографика)
- Выборы президента Украины: Сколько переселенцев сменили место голосования (Инфографика)
- Для переселенцев повторная смена места голосования была ненужным бременем, – ОБСЕ
Комментарии