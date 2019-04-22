Не давал уснуть: Жительницу Мариуполя будут судить за убийство мужа. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) будут судить местную жительницу за умышленное убийство своего мужа. Находясь в нетрезвом состоянии, женщина ударила супруга ножом по шее, задев артерию. Расследование завершено, обвиняемой грозит от 7 до 15 лет заключения. Об этом сегодня, 22 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 2 направлен в Орджоникидзевский районный суд города Мариуполя обвинительный акт по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины относительно 49-летней женщины, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила своего мужа», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, вечером, 7 января, 54-летняя жительница Мариуполя вместе с мужем распивали спиртное в своей квартире. Между супругами возникла ссора из-за того, что женщина хотела выспаться перед работой, а муж не давал ей уснуть и постоянно кричал на нее.

Во время выяснения отношений женщина разозлилась и ударила мужа по шее кухонным ножом, повредив ему сонную артерию. Вследствие сильного кровотечения 54-летний мужчина скончался на месте.

Сейчас завершено досудебное расследование. За совершение преступления мариупольчанке грозит от 7 до 15 лет за решеткой.