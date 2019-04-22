В МИДе сомневаются в том, что после победы Зеленского встреча «Нормандской четверки» будет в июне . Новости

Команда новоизбранного президента вряд успеет быстро подготовить встречу с лидерами Германии, Франции и России, поэтому саммита «Нормандской четверки» в июне, скорее всего, не будет. Об этом заявил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в эфире «Громадського».

«Надо работать и думать над деталями. На самом деле дипломатические встречи очень долго готовятся. Не может быть встреча ради встречи, она должна быть подготовлена, должны быть готовые решения встречи на высшем уровне. Очевидно, что этому будет предшествовать мощная работа», – отметил Макеев.

По его мнению, нет высокой вероятности, что в первые дни президентства Зеленского состоится встреча в «Нормандском формате» на высшем уровне. «Встреча планировалась (Петром Порошенко – ред.), но изменились обстоятельства. Однако всякое может быть, новоизбранный президент может захотеть принять участие во встрече ... Но опять же, очень много факторов надо будет учесть», – резюмировал он.

Напомним, что президент Украины Петром Порошенко в ходе совместного с брифинга с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 апреля заявил, что переговоры в «Нормандском формате» продолжатся после президентских выборов в Украине.