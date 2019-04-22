Россия будет пытаться испытать Зеленского провокациями, – экс-посол США. Новости

Новому президенту Украины придется продолжить реформы для консолидации своей власти, а также иметь дело с Путиным, который непременно захочет испытать его провокациями. Об этом заявил бывший посол США в Украине, ныне директор Евразийского центра «Атлантического совета» Джон Хербст, передает «Укринформ».

«Это был выбор не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Поэтому, чтобы консолидировать свою власть, Зеленский должен продвигаться путем реформ», – отметил Хербст.

Он также высказал предположение, что олигарх Коломойский, с которым многие связывали Зеленского, может определенным образом попытаться «отыграться» через суды. «Что-либо подобное в этом контексте может очень повредить репутации Зеленского, и я надеюсь, что он это осознает», – подчеркнул экс-посол.

Во внешней политике главным вызовом для нового лидера Украины останется Россия и Путин, отметил эксперт. «Порошенко заслуживает высокой оценки как лидер, возглавлявший страну во время войны. Те люди, которые поддерживали его, в основном делали это, учитывая факт, что война России, война Путина против Украины продолжается. Зеленский – новичок, и это серьезный вызов, когда вы имеете дело с такими, как Путин», – заметил Хербст.

В то же время он считает хорошим знаком то, что Зеленский назвал Путина врагом Украины. «И это было сказано не просто так», – замечает эксперт. По его убеждению, этот факт может объяснить нежелание Кремля сразу поздравить Зеленского с победой.

Какую именно стратегию выберет Зеленский в отношениях с РФ, сказал Хербст, пока неизвестно. «Но я подозреваю, что он не заинтересован и, безусловно, не сможет заключить сделку, которая хоть как-то будет противоречить украинскому суверенитету», – подчеркнул экс-посол США.

В Москве, по его словам, выжидают парламентских выборов в нашей стране. Сейчас Украина продолжает ревностно защищать свою территориальную целостность, поэтому перед Путиным остается тяжелый выбор – или идти на реальные компромиссы и выполнять Минские договоренности, или прибегать к эскалации конфликта. «Впрочем, эскалация создаст для Путина очень много опасных моментов, поэтому я думаю, что он не пойдет этим путем», – отметил бывший дипломат.

Скорее всего, по его мнению, Россия будет пытаться испытать Зеленского провокациями. «Я думаю, этого можно ожидать», – подчеркнул Хербст.

Он также добавил, что нынешние выборы имеют большое значение для постсоветского пространства – «и особенно для России, где такого не происходит». «Итак, это продолжение консолидации украинской демократии» , – подытожил экс-посол США.