Данные ЦИК: На Донбассе среди военных победил Порошенко. Новости

На избирательных участках в воинских частях Донбасса во втором туре выборов президента победил Петр Порошенко (48,73%). У Владимира Зеленского всего на 2,5% меньше голосов (46,23%). Разница между оппонентами составила всего 890 голосов избирателей. Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии по результатам обработки данных со спецучастков.
Так, для проведения выборов президента-2019 по ходатайству Министерства обороны Украины, в исключительном случае ЦИК создала 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей:
- Донецкая область – 65 ИУ;
- Луганская область – 14 ИУ;
- Львовская область – 1 ИУ.
Относительно результатов второго тура выборов по Донецкой области Центризбирком обработал 100% протоколов. На спецучастках в воинских частях в списках избирателей числилось 27 576 чел., явка составила 91,39%.
Петр Порошенко победил на 38-ми участках из 65-ти, получив 48,38% голосов военных.
Владимир Зеленский стал лидером на 27-ми участках. Показатель его поддержки составил 46,34%, что на 2,04% (551 голос) меньше, чем у Порошенко.
В Луганской области ЦИК обработала 99,81% протоколов, не хватает данных лишь по нескольким участкам Территориального избирательного округа № 114 (пгт Станица Луганская). Но и здесь уже можно говорить о победе Петра Порошенко среди военных, хотя разница с оппонентом также не столь существенна.
Среди военнослужащих, находящихся в зоне ООС Луганской области, Порошенко стал лидером на 8-ми участках из 14-ти и набрал 49,83% голосов.
Владимир Зеленский занял первое место на 6-ти участках с 45,90% голосами, что на 3,93% (339 голосов) меньше чем у действующего президента.
Результаты голосования на спецучастках воинских частей
в ходе второго тура выборов президента 21 апреля 2019 г.
Общее кол-во изб-лей
Кол-во проголосовавших изб-лей
Явка
Зеленский В.
Порошенко П.
% голосов изб-лей
кол-во голосов изб-лей
% голосов изб-лей
кол-во голосов изб-лей
Донецкая область
29 576
27 030
91,39%
46,34%
12 525
48,38%
13 076
Луганская область
9 433
8 636
91,55%
45,90%
3 964
49,83%
4 303
Всего
39 009
35 666
91,43%
46,23%
16 489
48,73%
17 379
В ЦИК отмечают, что опубликованные на сайте ведомства данные являются предварительными, окончательные же результаты будет отражены в протоколе ЦИК по итогам выборов президента Украины.
Как сообщалось ранее, на основании 99,40% обработанных ЦИК протоколов, в Украине лидирует Владимир Зеленский (73,24%), у Петра Порошенко – 24,44%. По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский.
В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.
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