Данные ЦИК: На Донбассе среди военных победил Порошенко. Новости

На избирательных участках в воинских частях Донбасса во втором туре выборов президента победил Петр Порошенко (48,73%). У Владимира Зеленского всего на 2,5% меньше голосов (46,23%). Разница между оппонентами составила всего 890 голосов избирателей. Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии по результатам обработки данных со спецучастков.

Так, для проведения выборов президента-2019 по ходатайству Министерства обороны Украины, в исключительном случае ЦИК создала 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей:

Донецкая область – 65 ИУ;

Луганская область – 14 ИУ;

Львовская область – 1 ИУ.

Относительно результатов второго тура выборов по Донецкой области Центризбирком обработал 100% протоколов. На спецучастках в воинских частях в списках избирателей числилось 27 576 чел., явка составила 91,39%.

Петр Порошенко победил на 38-ми участках из 65-ти, получив 48,38% голосов военных.

Владимир Зеленский стал лидером на 27-ми участках. Показатель его поддержки составил 46,34%, что на 2,04% (551 голос) меньше, чем у Порошенко.

В Луганской области ЦИК обработала 99,81% протоколов, не хватает данных лишь по нескольким участкам Территориального избирательного округа № 114 (пгт Станица Луганская). Но и здесь уже можно говорить о победе Петра Порошенко среди военных, хотя разница с оппонентом также не столь существенна.

Среди военнослужащих, находящихся в зоне ООС Луганской области, Порошенко стал лидером на 8-ми участках из 14-ти и набрал 49,83% голосов.

Владимир Зеленский занял первое место на 6-ти участках с 45,90% голосами, что на 3,93% (339 голосов) меньше чем у действующего президента.

Результаты голосования на спецучастках воинских частей

в ходе второго тура выборов президента 21 апреля 2019 г.

Общее кол-во изб-лей Кол-во проголосовавших изб-лей Явка Зеленский В. Порошенко П. % голосов изб-лей кол-во голосов изб-лей % голосов изб-лей кол-во голосов изб-лей Донецкая область 29 576 27 030 91,39% 46,34% 12 525 48,38% 13 076 Луганская область 9 433 8 636 91,55% 45,90% 3 964 49,83% 4 303 Всего 39 009 35 666 91,43% 46,23% 16 489 48,73% 17 379

В ЦИК отмечают, что опубликованные на сайте ведомства данные являются предварительными, окончательные же результаты будет отражены в протоколе ЦИК по итогам выборов президента Украины.

Как сообщалось ранее, на основании 99,40% обработанных ЦИК протоколов, в Украине лидирует Владимир Зеленский (73,24%), у Петра Порошенко – 24,44%. По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

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