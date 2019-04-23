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Данные ЦИК: На Донбассе среди военных победил Порошенко. Новости

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Данные ЦИК: На Донбассе среди военных победил Порошенко

ДН

23.04.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Голосование в в/ч № 3035 Нацгвардии Украины

На избирательных участках в воинских частях Донбасса во втором туре выборов президента победил Петр Порошенко (48,73%). У Владимира Зеленского всего на 2,5% меньше голосов (46,23%). Разница между оппонентами составила всего 890 голосов избирателей. Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии по результатам обработки данных со спецучастков.

Так, для проведения выборов президента-2019 по ходатайству Министерства обороны Украины, в исключительном случае ЦИК создала 80 специальных избирательных участков на территории военных частей (формирований) в пределах Донецкой, Луганской и Львовской областей:

  • Донецкая область – 65 ИУ;
  • Луганская область – 14 ИУ;
  • Львовская область – 1 ИУ.

Относительно результатов второго тура выборов по Донецкой области Центризбирком обработал 100% протоколов. На спецучастках в воинских частях в списках избирателей числилось 27 576 чел., явка составила 91,39%.

Петр Порошенко победил на 38-ми участках из 65-ти, получив 48,38% голосов военных.

Владимир Зеленский стал лидером на 27-ми участках. Показатель его поддержки составил 46,34%, что на 2,04% (551 голос) меньше, чем у Порошенко.

В Луганской области ЦИК обработала 99,81% протоколов, не хватает данных лишь по нескольким участкам Территориального избирательного округа № 114 (пгт Станица Луганская). Но и здесь уже можно говорить о победе Петра Порошенко среди военных, хотя разница с оппонентом также не столь существенна.

Среди военнослужащих, находящихся в зоне ООС Луганской области, Порошенко стал лидером на 8-ми участках из 14-ти и набрал 49,83% голосов.

Владимир Зеленский занял первое место на 6-ти участках с 45,90% голосами, что на 3,93% (339 голосов) меньше чем у действующего президента.

Результаты голосования на спецучастках воинских частей
в ходе второго тура выборов президента 21 апреля 2019 г.

 

Общее кол-во изб-лей

Кол-во проголосовавших изб-лей

Явка

Зеленский В.

Порошенко П.

% голосов изб-лей

кол-во голосов изб-лей

% голосов изб-лей

кол-во голосов изб-лей

Донецкая область

29 576

27 030

91,39%

46,34%

12 525

48,38%

13 076

Луганская область

9 433

8 636

91,55%

45,90%

3 964

49,83%

4 303

Всего

39 009

35 666

91,43%

46,23%

16 489

48,73%

17 379

 

В ЦИК отмечают, что опубликованные на сайте ведомства данные являются предварительными, окончательные же результаты будет отражены в протоколе ЦИК по итогам выборов президента Украины.

Как сообщалось ранее,  на основании 99,40% обработанных ЦИК протоколов, в Украине лидирует Владимир Зеленский (73,24%), у Петра Порошенко – 24,44%. По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

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