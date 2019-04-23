Десяток тысяч: В Славянске увеличили размер компенсации за жилье, пострадавшее в ходе войны. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) с апреля 2019 года увеличен размер оказания единоразовой материальной помощи из городского бюджета собственникам квартир и домов частного сектора, которые были разрушены в результате проведения Антитеррористической операции на территории города. Об этом «Донецким новостям» сообщили в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Славянского городского совета.

Так, на каждую пострадавшую семью, жилье которой было полностью разрушено, из местного бюджета предусмотрена компенсация в размере 10 000 грн (ранее – 1 000 грн).

Как рассказала «Донецким новостям» начальник отдела по обслуживанию льготных категорий населения УТСЗН Евгения Глущенко, 5 апреля на сессии городского совета депутаты поддержали соответствующее дополнение об изменении размера компенсации в Программу социальной защиты некоторых категорий жителей на территории Славянского городского совета на 2015-2019 гг.

Она уточнила, что в Программу внесен пункт 16.2, согласно которого «предусмотрено предоставление единоразовой материальной помощи гражданам, владельцам квартир, домов частного сектора (индивидуальной застройки), которые разрушены в результате проведения Антитеррористической операции в размере 10,0 тыс. при повторном обращении (144 лица)».

«В настоящее время к нам обратилось 15 человек за этой выплатой. По 13-ти обращениям подготовлены решения исполкома, так как все проходит через голосование исполкома. Как обычно пройдет процедура, и тогда люди получат средства на те счета, которые они предоставили», – отметила Евгения Глущенко.

Она также напомнила, что для получения компенсации необходимо обратится в УТСЗН и предоставить документы, согласно установленного порядка оказания материальной помощи.

«Порядком предусматривается личное обращение граждан с заявлением. Предоставляется паспорт и его ксерокопия, оригинал и ксерокопия кода ИНН. Также необходимо предоставить документ, который подтверждает право собственности на жилье и акт обследования технического состояния. Управление ЖКХ выдает такой акт, где указано, что на сегодняшний момент жилье восстановлено или не восстановлено. У нас есть многоквартирные дома по улицам Нарвская и Донская, там, где людям вообще не восстановлены дома и жилье разрушено полностью. Но чтобы нашим землякам облегчить эту участь, мы сами делали запрос в УЖКХ и они нам дали обновленные акты на всех этих людей. Таким образом, только жители частного сектора, у кого были разрушения, должны будут самостоятельно сходить и обновить этот акт. Также нужна справка из банка, на какие реквизиты перечислить эту выплату», – пояснила начальник отдела.

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