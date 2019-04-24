А чего вы ждали: В «ДНР» рассказали о результатах обращений в «минздрав». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на медицину и отношение к людям в больницах. Об этом они пишут в соцсетях.

Так, одна из жительниц неподконтрольной территории рассказала о результатах обращения в «министерство здравоохранения ДНР». 82-летняя женщина Валентина ложится в глазное отделение в Ясиноватой раз в полгода, чтобы спасти зрение. Она и другие пациенты узнали о том, что отделение будут закрывать. В связи с этим попросили подругу дочери этой женщины написать письмо в «минздрав».

«Результат: главврач этой больницы, разъяренный как бык, позвонил сначала мне. Потом, через два дня, придя на прием, где была эта женщина Валентина, в глазное отделение – устроил разборки. Орал на нее так, что у человека повысилось давление до 200 единиц. За то, что она попросила меня написать это письмо. Потом орал на ее лечащего врача», – рассказывает написавшая письмо женщина.

В результате, по ее словам, глазное отделение будет работать только на дневном стационаре и оставляют всего две палаты. А пациентов было 27 человек. «Конечно, для них для всех хватит две палаты. Некоторые из них не из Ясиноватой. Доберись туда и обратно, особенно если у тебя только пенсия ДНР 3 тыс. руб. (1,3 тыс. грн по местному курсу на 24.04.2019 – ред.).. А еще в соцсетях пишут: обращайтесь в минздрав, вам помогут», – возмущается женщина.

Ее возмущение разделяют многие жители неподконтрольной Донетчины:

Максим: «Вся суть республиканского здравоохранения»;

Юрий: «Я так понял, вы до сих пор еще в розовых очках. Снимайте, ничего не поменялось. Смотрите на жизнь в реалиях»;

«Гелла»: «А чего вы, собственно, ждали? Помощи от чиновников что ли? Как дети, честное слово, ничему вас не учит жизнь в этом аду».

Кроме того, люди отмечают показушную работу «минздрава»:

Марина: «Могу себе представить, как на главврача кричали в министерстве: там жалоб не любят»;

Алеша: «Вся система минздрава работает на показуху, на сделать вид, что работают. Посмотрите: количество вакансий врачей растет постоянно, и ни одной вакансии в минздраве с 14 года. Главрач любой больницы – это человек, постоянно ходящий под несколькими комиссиями из того же минздрава, из санстанции, из прокуратуры. Добавочное внимание людей из министерства обычно ему стоит огромных нервов и проблем. Так что жалуйтесь, товарищи, пока есть на кого, потому что при таком течении дел и оттоке врачей из Донецка жаловаться вы сможете только министру на него же самого».

Также в соцсетях спорят о том, есть ли смысл от подобных обращений:

Рената: «Я общалась с медиками – их тоже здорово е**т. И плохо им платят. Да, такое поведение со стороны главврача непрофессионально. Так ее можно снять за это, если кого-то этот скандал действительно задел так, что начались проблемы со здоровьем. Одним обращением вы, скорее всего, лишили врача премии. Вторым – снимете вообще. Возможно, придет менее оперившийся. Ключевое слово тут "возможно"… Если отделение закрывалось, то это не прихоть главврача была явно. Можно и снять главврача… Запросто. У нас же полно специалистов, готовых нести огромную ответственность за не огромную зарплату»;

Татьяна: «Должны были ответить из минздрава на почту! Там указан адрес и кабинет, не поленитесь и сходите туда, изложите ситуацию. Я думаю, они накажут этого профессора по полной программе»;

Алина: «Кто накажет? Те, кто сообщил ФИО накатавших письмо?».

Кроме того, люди делятся своим опытом с больницами:

Тамара: «Мама после инсульта. Куда ни обращались за помощью – везде мимо. Одни памперсы "съедали" пенсию. Но – "не положено". Помогают тяжелым больным»;

Татьяна: «Брат лежал в Вишне (больница Вишневского, Донецк – ред.) с язвой. Когда поступил, оказалось, что у врачей нет даже обычной но-шпы, чтоб хоть как-то облегчить боль и вообще к нему никто не подходил 4 часа с момента поступления. Так вот его жена написала письмо на сайт Пушилина, за скотское отношение. Реакция была незамедлительной, на следующий день его вызвали к завотделения, она извинилась за ситуацию, они побеседовали. И заведующая сказала, что лекарства все равно придется покупать самим. Вот вам и правительство»;

Наталия: «Дедушка в реанимации. Покупаем каждый день на 1,5 тыс. руб. (630 грн – ред.). Нет денег – нет должного лечения».

Напомним, на 1 января 2019 года в «ДНР» работало 9 110 врачей и 18 037 средних медработников. Говоря о дефиците кадров, «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача. Также «министр» пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме.

Ольга Долгошапко сообщила, что основные проблемы здравоохранения «ДНР» – низкий уровень зарплат в сфере медицины, острый дефицит кадров и износ оборудования.

Напомним, по информации вице-премьер-министра Украины Павел Розенко, благодаря медреформе заработная плата украинских врачей и медицинских работников выросла в 4-4,5 раза.

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