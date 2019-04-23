В Луганске мужчина нашел боеприпас РСЗО «Ураган». Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске обнаружен боеприпас РСЗО «Ураган», а в неподконтрольном п. Георгиевка – противотанковая мина. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Боеприпас РСЗО «Ураган» в балке, на расстоянии 500 м от дачного кооператива «Чернобылец» в Жовтневом районе Луганска, 20 апреля нашел мужчина. Как утверждают в «ЛНР», сотрудники «МВД ЛНР» и сотрудники «взрывотехнической службы» снаряд уничтожили на месте.

В тот же день на одной из улиц п. Георгиевка женщина обнаружила боеприпас. Как уверяют в «республике», сотрудники «МВД» и сотрудники «взрывотехнической службы» выехали на место, где обнаружили и изъяли противотанковую мину без взрывателя.

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