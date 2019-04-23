В «ЛНР» рассказали подробности ДТП в Кадиевке (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинскому правительстве Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) произошло ДТП с пострадавшими. О подробностях этой аварии сегодня, 22 апреля, сообщает «МЧС ЛНР».

«20 апреля в 12:17 на линию 101 г. Стаханова поступило сообщение от дежурной скорой помощи о том, что в результате аварии пассажир одного из автомобилей не может самостоятельно выбраться», – утверждают в «ЛНР».

Как установили сотрудники «МЧС», в микрорайоне Южный в результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и «Волга-2410» 32-летний пассажир заблокирован на переднем сидении. Через дверь водителя не может выбраться по причине сильной боли в руке и брюшной полости.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента "Спрут" отогнули дверь, положили пострадавшего на носилки и донесли до кареты скорой помощи. Медики доставили мужчину в центральную городскую больницу, где ему был поставлен диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, резаные раны правого уха, закрытый перелом правого предплечья, тупая травма живота"», – сообщают в «ЛНР».

На данный момент мужчина находится на лечении в отделении травматологии, состояние – средней степени тяжести.

«В результате ДТП пострадал и 32-летний водитель. Его также доставили в больницу Стаханова с диагнозом "сотрясение головного мозга, закрытый перелом 9 и 10 ребер". Мужчину перевели на амбулаторное лечение. По факту ДТП ведется следствие», – уверяют в «ЛНР».

Ранее сообщалось, что в Кадиевке столкнулись два легковых автомобиля.

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