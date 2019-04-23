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«ЛНР» не передает украинской стороне осужденных, родившихся на неподконтрольном Донбассе. Новости

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Луганская область

«ЛНР» не передает украинской стороне осужденных, родившихся на неподконтрольном Донбассе

23.04.19 08:22dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook Людмилы Денисовой

«ЛНР» не передает украинской стороне осужденных, которые родом из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Например, у нас есть Али Алиев. Он – крымчанин, крымский татарин. Мы пытаемся его перевести на территорию, которая контролируется правительством, но его не переводят, потому что "ЛНР" считает, что Крым – это Российская Федерация», – сказала она.

Следующая передача заключенных из «ЛНР», которые изъявили желание отбывать свое наказание на подконтрольной Украине территории, должна произойти в мае 2019 года. Передать украинским властям планируют 80 осужденных.

Переданные омбудсмену Украины заключенные из «ЛНР» рассказали, что им предлагали свободу в обмен на участие в незаконных вооруженных формированиях. «Приехали автоматчики в 2015 году, вербовать пытались, но я не предатель. Были времена, что приезжали клепали, пытали», – отмечает осужденный Алексей.

«Сейчас там режим хуже, чем в коммунистические времена. С медициной тоже туговато, не лечат. Забрали все телефонные номера и не вернули, связь с родными и близкими потеряна», – сообщил осужденный Юрий.

Напомним, 22 апреля в Счастье (Луганская обл.) незаконные вооруженные формирования «ЛНР» передали украинской стороне 60 человек. Среди них 4 женщины и 56 мужчин.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Счастье украинским властям были переданы 60 граждан Украины, находившихся в пенитенциарных учреждениях на неподконтрольной территории Луганщины. Всего из «ЛНР» уже забрали 195 осужденных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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