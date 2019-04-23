Корь на Донетчине: Один из роддомов закрыт на карантин. Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) с 20 апреля роддом закрыт на карантин из-за кори. Здесь днем ранее у беременной женщины диагностировали корь, ее перевели в Дружковское инфекционное отделение. На момент закрытия в роддоме находились 6 женщин и 2 младенца.

Пока делают дезинфекцию роддома, рожениц из Дружковки принимают в Краматорске. «Роженицы из Дружковки поступают, но поступают не больные корью. Если будут такие подозрения или больные, они будут в изолированных палатах. У нас есть одна женщина, пока с подозрением на корь… Она у нас находится в отдельном боксе», – рассказала и. о. главного врача Краматорского роддома Таисия Птица.

По словам заместителя главного врача Дружковской Центральной городской больницы Ольги Куницкой, сегодня, 23 апреля, проведут специальные исследования на предмет проверки качества проведенной дезинфекции. «Как только будет получен результат, нам Государственный лабораторный центр даст разрешение на открытие роддома», – пояснила она.

«Мы общаемся с больными о разных инфекционных заболеваниях. Всем, кто не был привит от кори, я рекомендую обратиться к семейному врачу. Семейный врач или инфекционист вам расскажет, как правильно вам поступить», – отметила Куницкая.

Врач подчеркнула, что наилучший способ защиты от кори – прививка. Вакцина в больнице Дружковки есть, производства Бельгии. Прививки от кори плановые. Бесплатно вакцинируют детей в первые 12 месяцев жизни. Повторную иммунизацию проводят в 6-летнем возрасте. Взрослых вакцинируют от кори, если они в группе риска – это врачи и учителя.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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