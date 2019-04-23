Был оператором ПТУР и пулеметчиком: На Донетчине участника НВФ приговорили к 8 годам тюрьмы. Новости

На Донетчине суд приговорил участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» к 8 годам лишения свободы. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сотрудниками Военной контрразведки СБ Украины из состава Объединенных сил было установлено, что в сентябре 2014 года мужчина, житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.), поддавшись пропаганде, добровольно поступил на «службу» к НВФ «ДНР». В дальнейшем, будучи оператором ПТУР (противотанковых управляемых ракет), он принимал активное участие в боевых действиях на стороне НВФ против сил Антитеррористической операции. В частности, в составе «подразделения» захватывал город Дебальцево, в дальнейшем нес «службу» на «блокпостах» «ДНР».

Во время одного из огневых контактов в октябре 2016 года мужчина получил ранение, из-за чего был «комиссован» по состоянию здоровья. В июне 2018 года он снова устроился в одно из «подразделений» НВФ пулеметчиком и неоднократно принимал участие в обстрелах позиций подразделений Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, в декабре 2018 года военнослужащими одного из подразделений Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения с неподконтрольными украинским властям территориями во время огневого контакта с противником был задержан этот участник НВФ. После задержания мужчина был передан сотрудникам военной контрразведки, которые обеспечили документирование его противоправной деятельности.

На днях Славянский городской суд Донецкой области признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и принял решение приговорить его к 8-ми годам лишения свободы.

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