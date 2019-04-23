Обидел учителя – штраф: Рада пытается защитить учителей. Новости

В нашей стране могут ввести внушительные штрафы за обиду учителей. Причем наказывать в этом случае хотят даже детей – через их родителей. Об этом идет речь в зарегистрированном на днях законопроекте об обеспечении защиты научных и педагогических работников, пишет «Сегодня».

Авторы документа прямо заявляют, что принимают меры из-за недавних событий: в январе этого года в столице отец школьника избил учителя физкультуры, в прошлом году, тоже в Киеве, восьмиклассник ранил ножницами учительницу информатики, а через пару дней в Полтаве мать ученика набросилась на педагога младших классов. Это последствия бесправия учителей, уверены авторы проекта, а потому те нуждаются в дополнительной защите.

Уберечь учителей хотят, выписывая крупные штрафы обидчикам. За угрозу, оскорбление, преследование педагогов и научных сотрудников, в том числе и в интернете, предлагают взыскивать с обидчика 5100 грн. Если участников запугивания несколько или оно повторное – сумма вырастет до 10,2 тыс. грн. Побои без телесных повреждений станут поводом для такого же штрафа. В случае рецидива или группового избиения – 20,4 тыс. грн. За гонения на педагога, по документу, придется отвечать даже детям – если школьник от 14 лет позволит себе унижать или бить учителя, его родителям грозит штраф от 5,1 до 10,2 тыс. грн. Также в этом же проекте депутаты решили установить ответственность за употребление алкоголя или наркотиков в учебных заведениях: штраф в 10,2 грн, за повторный случай в течение года – 20,4 тыс. грн.

Если последняя идея позитивно воспринялась общественностью, то все остальные нормы документа оценили неоднозначно. Многие родители считают, что в случае принятия закона педагоги будут ним злоупотреблять.

«Нормой удобно запугивать неугодных, к примеру тех, кто не сдает деньги», – считает киевлянка Ольга Винух.

«Если ребенок попытается от учителя добиться выдачи домашнего задания – это можно трактовать как преследование. А если на родительском собрании родители вместе пойдут против учителя, то это уже "групповуха" и дороже», – добавляет сопредседатель общественной организации «Батьки SOS» Елена Бондаренко.

Юристы же отмечают несоответствие документа главному закону.

«В Конституции сказано, что граждане имеют равные права и равны перед законом, что не может быть привилегий и ограничений по расовому признаку, цвету кожи и так далее. А здесь вводится отдельная каста высших людей – педагогов, которых нужно уважать больше других, а тех, кто не уважает – штрафовать», – считает юрист Роман Корсун.

А вот учителям идея по душе.

«Дети и родители не уважают профессию учителя и унижают педагогов. Штрафы станут хоть каким-то рычагом влияния и будут сдерживать агрессию против нас», – считает учитель английского языка Виктория Лесниченко, но добавляет, что вряд ли учителя будут обращаться к законникам часто, только в самых вопиющих случаях.