Ситуация в пунктах пропуска утром 23 апреля: Проезда ожидали 310 авто. Новости

Сегодня утром, 23 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,9 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8520 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7015 человек и 1170 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5920 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3415 человек и 830 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9990 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/40;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/40;

КПВВ «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Гнутово»:

Олег: «7:22. В Октябре аншлаг, очередь в селе, едут перевозы и заниматели очередей на всех своих "друзей". Протяжки есть, но по факту двигаемся на 3-4 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.