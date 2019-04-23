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Ситуация в пунктах пропуска утром 23 апреля: Проезда ожидали 310 авто. Новости

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Ситуация в пунктах пропуска утром 23 апреля: Проезда ожидали 310 авто

ДН

23.04.19 08:56dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 23 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,9 тыс. человек и 4,1 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8520 человек и 990 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7015 человек и 1170 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 5920 человек и 1070 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3415 человек и 830 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9990 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 310 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 50/40;
  • КПВВ «Марьинка» – 50/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 50/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 0/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Гнутово»:

  • Олег: «7:22. В Октябре аншлаг, очередь в селе, едут перевозы и заниматели очередей на всех своих "друзей". Протяжки есть, но по факту двигаемся на 3-4 машины».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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