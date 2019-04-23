Привыкли: В «ДНР» медицина работает по законодательству Украины. Новости

В «ДНР» медицинская система до сих пор работает по нормам украинского законодательства, к которому уже «привыкли». Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

Она отметила, что в 2012 году в рамках пилотного проекта в Донецкой области начали реформировать медицину. «Когда из советской системы Семашко были выделены Центры первичной медико-санитарной помощи. До этого система здравоохранения включала в себя уровень оказания медицинской помощи, который делился по городам и районам… Семейная медицина была сутью этого пилотного проекта», – говорит Долгошапко.

«Министр здравоохранения» заявила, что в Донецкой области к 2012 году было сформировано 72 центра первичной медико-санитарной помощи, из них в «ДНР» остались 35.

«За эти 7 лет, с 2012 года, мы привыкли к этой системе здравоохранения. Но своей цели – улучшить качество оказания помощи населению – мы так и не достигли, о чем свидетельствует неимоверное количество жалоб, которые поступают от населения», – рассказала «чиновница».

Ольга Долгошапко сообщила, что основные проблемы здравоохранения «ДНР» – низкий уровень зарплат в сфере медицины, острый дефицит кадров и износ оборудования.

Напомним, по информации вице-премьер-министра Украины Павел Розенко, благодаря медреформе заработная плата украинских врачей и медицинских работников выросла в 4-4,5 раза.

Напомним, на 1 января 2019 года в «ДНР» работало 9 110 врачей и 18 037 средних медработников. Говоря о дефиците кадров, «министр здравоохранения ДНР» приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача. Также «министр» пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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