Нельзя завозить памперсы: В соцсетях обсуждают новшества на КПП «ДНР». Новости

На КПП «ДНР» не пропускают некоторые товары, которые раньше люди без проблем провозили. В частности, под запретом – подгузники и корм для животных. Эту тему сегодня, 23 апреля, обсуждают пользователи соцсетей.

Так, жители неподконтрольной украинским властям части Донецкой области сообщают о запрете:

Андрей: «Оказывается, в республику нельзя завозить памперсы. Вчера (22 апреля – ред.) вез своему ребенку через Каргилл, мне настойчиво объясняли, что, по закону ДНР, ввоз подгузников запрещен»;

Ирина: «Подтверждаю, вчера заезжали через "Каргилл", сказали таможенники, что памперсы нельзя и корм для животных тоже, включая корм рыбкам. На первый раз простили».

При этом люди отмечают, что ранее такого не было, а также пишут о том, что подобное ограничение – некорректно, так как в «ДНР» памперсы не производят:

Руслан: «Пусть указывают закон или приказ! В сб (20 апреля – ред.) через Гнутово завез 4 пачки своему»;

Юрий: «Шо за новости? Почти 3 года возил сам и родные (кто выезжал) моим двоим – никогда вопросов не было. Причем, на двоих, вы сами понимаете – количество. Все завозил из Украины, в Донецке пампы не покупал. Слова никто никогда не говорил!... В ДНР вопросов по импорту оных быть вообще не может – там их не производят!».

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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