Житель Мариуполя нашел возле дома гранату (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили гранату. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области на своей странице в Facebook.

ЧП произошло на минувших выходных. «20 апреля возле собственного дома житель Левобережного района. Мариуполя обнаружил подозрительный предмет. Об опасной находке мужчина сразу сообщил в Службу спасения "101". За считанные минуты на место находки прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области. Специалисты пиротехнических работ изъяли и уничтожили гранату РГД-5», – говорится в сообщении.