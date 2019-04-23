Гройсман рассказал, как будет взаимодействовать с новым президентом. Новости

Украинская власть должна быть нацелена на стабильность в стране и совместно работать над этим. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

На вопрос политолога Владимира Фесенко, как Кабмин будет реагировать на предложения новоизбранного президента о смене губернаторов областей, премьер-министр ответил следующее: «У президента есть свои полномочия, и, я считаю, он должен их полноценно выполнять, независимо от фамилии. Если спросить украинских граждан: "Вы хотите конфликт или взаимодействие?" Люди скажут: "Взаимодействие"».

По его словам, после президентских выборов в Украине жизнь продолжается и вызовы перед властью остаются. «Никуда не делись внешние долги, которые мы должны выплачивать в этом году – это более 417 млрд грн, это треть нашего бюджета, и это – огромный вызов. Россия продолжает против нас военную операцию на востоке Украины и экономическую войну. У нас есть много вызовов, на которые мы должны давать адекватные ответы», – заявил Гройсман.

«Главное мое задание, как премьер-министра – обеспечить в стране стабильность и принятие необходимых решений, чтобы страна развивалась. Я должен обеспечить стабильность, чтобы преодолеть новые вызовы и кризисы. Я готов это сделать: и профессионально, и морально, и как угодно», – подчеркнул глава украинского правительства.

Как сообщалось ранее, на основании 99,40% обработанных ЦИК протоколов, в Украине лидирует Владимир Зеленский (73,24%), у Петра Порошенко – 24,44%. По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ICTV»

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