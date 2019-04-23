В ОБСЕ рассказали о ранении ребенка на неподконтрольной Луганщине. Новости

В неподконтрольном украинским властям Золотом-5 (Михайловка, Луганская обл.) 14 апреля была ранена 11-летняя девочка. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 22 апреля.

Сообщается, что наблюдатели Миссии 20 апреля встретились с мамой пострадавшего ребенка.

«20 апреля женщина (в возрасте от 30 до 39 лет) сообщила членам патруля СММ, что 14 апреля, приблизительно в 19:30, она слышала громкий взрыв возле своего дома № 9 на улице Лизы Чайкиной в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 58 км к северо-западу от Луганска) и что после того, как она побежала в гостиную и забрала свою 11-летнюю дочь в безопасное место, она увидела, что из уха девочки текла кровь», – сказано в отчете.

Женщина также сообщила представителям СММ ОБСЕ, что она вызвала «скорую помощь», которая доставила девочку в больницу в неподконтрольном украинским властям Первомайске.

«По словам женщины, 15 апреля ее дочь доставили в больницу в Луганске, где было необходимое оборудование для проведения обследования девочки. 15 апреля главврач больницы в Первомайске подтвердил информацию о том, что 14 апреля к ним доставили 11-летнюю девочку с ранением уха из Золотого-5 (Михайловки). 16 апреля мужчина (в возрасте от 50 до 59 лет), проживающий на втором этаже дома № 9 на улице Лизы Чайкиной, сообщил наблюдателям, что 14 апреля девочка, проживающая на первом этаже, получила ранение уха в результате обстрела», – проинформировали в ОБСЕ.

Также сообщается, что команда Миссии зафиксировала позиции незаконных вооруженных формирований на расстоянии 300 м от этого дома.