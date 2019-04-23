Сводка из зоны ООС за 22 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое военных получили ранения. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 82 мм – вблизи Марьинки;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи Гнутово;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Павлополя;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Авдеевки и Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции украинских военных:

из минометов калибром 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия – вблизи Новоалександровки;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи Катериновки;

из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Золотого-4;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у пригорода Попасной.

С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» – вблизи населенного пункта Гнутово – из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 35 единиц. Обстрелам подверглись район аэропорта, поселок Александровка и село Веселое, расположенные на окраинах Донецка; село Минеральное в предместье Макеевки; село Заиченко. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, вооружение БТР/БМП, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), сел Сокольники и Молодежное. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».