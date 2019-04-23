В день выборов президента: Какие нарушения зафиксировала полиция на Луганщине. Новости

На Луганщине правоохранителям поступило 41 сообщение о нарушении избирательного законодательства во время голосования на выборах президента Украины 21 апреля. Как сообщают «Донецкие новости», об этом в ходе пресс-конференции рассказал помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Луганской области Роман Ткачев.

«По всей поступившей информации была проведена тщательная проверка. В двух случаях были открыты уголовные производства. Одно из них по ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса о препятствовании избирательного процесса по фактам поступления членам избирательных комиссий в Кременском районе SMS-сообщений угрожающего характера», – сказал он.

«Также по факту голосования одним лицом более одного раза в Станично-Луганском районе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 158-1 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся неотложные следственно-розыскные действия по установлению виновных», – добавил Ткачев.

По его словам, в Луганской области среди нарушений избирательного законодательства, зафиксированных правоохранителями, были следующие:

угрозы членам избирательных комиссий – 9 фактов;

фотографирование бюллетеней – 3 факта;

нарушение правил предвыборной агитации – 8 фактов;

отсутствие граждан в списках избирателей – 3 факта;

вброс в ящик избирательных бюллетеней – 1 факт.

«Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Луганской области продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности на избирательных участках до момента окончания передачи избирательной документации от участковых избирательных комиссий [в ЦИК]», – проинформировал помощник начальника полиции Луганщины.

Как сообщалось ранее, на основании 99,40% обработанных ЦИК протоколов, в Украине лидирует Владимир Зеленский (73,24%), у Петра Порошенко – 24,44%. По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский.

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

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