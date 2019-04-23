На Донетчине у мужчины изъяли боеприпас. Новости

На Донетчине у мужчины изъяли выстрел от гранатомета. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«В ходе патрулирования по одной из улиц Северска сотрудниками полиции был замечен 64-летний мужчина, который употреблял спиртные напитки в запрещенном месте. При составлении административного протокола по ст. 178 "Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах" КУоАП, оказалось что мужчина хранит при себе выстрел от гранатомета», – рассказали в полиции.

Боеприпас изъят и будет направлен на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.