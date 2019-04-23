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В Донецкой области в пруду утонул мужчина. Новости

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В Донецкой области в пруду утонул мужчина

23.04.19 10:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В пгт Владимировка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в пруду утонул мужчина. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Как рассказали в ГСЧС, 22 апреля в 11:45 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае на воде, который произошел в пгт Владимировка. В местном пруду утонул мужчина 1967 года рождения.

Тело утонувшего было изъято на берег представителями Национальной полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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