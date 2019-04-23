Савченко вернулась к работе в Верховную Раду. Новости

Юридических ограничений для работы в Верховной Раде после освобождения из-под ареста нет. Об этом сегодня, 23 апреля, заявила народный депутат Украины Надежда Савченко, комментируя свое возвращение в парламент.
«Следствие уже закончилось, обвинительный акт передан в суд. Конечно, есть процессуальная работа с прокурорами, судами, адвокатами. Это просто дополнительная нагрузка к моему обычному буднему графику», – сказала она.
По ее словам, уходить из политики она не намерена и сейчас вникает в законопроекты, которые рассматривает Верховная Рада.
Савченко также заявила, что не знает, где сейчас находится экс-глава «Офицерского корпуса» Владимир Рубан. «Мы с ним встречались последний раз в Лукьяновском СИЗО, когда забирали свои паспорта, чтобы можно было осуществить свое волеизъявление на голосовании», – заявила нардеп.
Напомним, в полночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых внефракционного нардепа Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана в связи с тем, что 15 апреля истекла ранее избранная мера пресечения. Суд не успел ее продлить в текущем заседании.
Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.
Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.
Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.
В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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