В Херсонской области участники АТО получили в собственность землю. Новости

В Херсонской области участники АТО получили в собственность 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает Главное управление Госгеокадастра Украины в Херсонской области.
Так, в период с 12 по 19 апреля участникам АТО предоставлены разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу в собственность 25 земельных участков сельскохозяйственного назначения на площади 46,018 га.
Кроме того, изданы приказы о передаче в собственность 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 22,1337 га.
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