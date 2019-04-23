За два года на Донбассе от мин погибли более 50 человек, – ОБСЕ. Новости

За два года на Донбассе погибли более 50 гражданских лиц, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан, передает пресс-служба ОБСЕ.

Эртурул Апакан напомнил, что 2 года назад 23 апреля фельдшер СММ Джозеф Стоун трагически погиб в неподконтрольном правительству районе вблизи Пришиба Луганской области, когда бронированный автомобиль Миссии пострадал от взрыва, вызванного, вероятнее всего, срабатыванием противотанковой мины.

«Обращая внимание на то, что более 56 гражданских лиц погибли, а 158 получили ранения в результате срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов с тех пор, как два года назад погиб Джозеф Стоун, посол Апакан призвал ко всеобъемлющему соблюдению взятых на себя обязательств извлечь мины и прекратить закладывание новых», – отметили в пресс-службе.