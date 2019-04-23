Рынка земли придется подождать: И.о. министра рассказала, когда примут закон. Новости

Проведением земельной реформы в Украине займется следующий парламент, который будет избран осенью 2019 года. Об этом заявила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева на конференции «Эффективное управление земельными ресурсами как предпосылка развития Украины», которая проходит во Львове, пишет «Сегодня».

«Наверное, в следующей каденции Верховной Рады сможем внести законопроект об обороте сельскохозяйственных земель в парламент», – сказала Трофимцева и выразила уверенность, что это будет возможно в 2020 году.

Она объяснила, что теоретически документ можно подать в парламент и сейчас, но это «даст популистам определенные аргументы», а стране, по словам чиновницы, «необходимы взвешенные шаги».

И.о. министра также подчеркнула, что существуют разные модели внедрения рынка, но все они – открытые.

Ранее на конференции во Львове руководитель программы Всемирного банка (ВБ) по вопросам инфраструктуры и устойчивого развития в Украине, Беларуси и Молдове Бахер Аль-Ханави отмечал, что рынок земли повысит ВВП Украины. Представитель ВБ подчеркнул, что без рынка земли страна не использует весь свой потенциал.

Напомним, в Украине пока нет единого решения по земельной реформе, мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения постоянно продлевается. Его снятие было требованием Международного валютного фонда, но в июле 2017 года его изъяли из меморандума. При этом международные организации высказываются о том, что снять мораторий все же нужно, а Европейский суд по правам человека уже признал, что запрет на продажу земли нарушает права владельцев участков.

Запрет на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го мораторий начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор мораторий ежегодно продлевают.

Правда, даже если в Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон «Об обороте земель», который бы урегулировал все аспекты продажи участков.

Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения. Черновой проект документа на Всеукраинском земельном форуме представил заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики и земельных отношений Александр Бакуменко, чем вызвал немалые споры и обсуждения.