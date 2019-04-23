В Донецке женщина убила мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке женщина зарезала мужчину. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В дежурную часть Киевского районного отдела полиции Донецка поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1977 года рождения с ножевым ранением. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленницу. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировано 5 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 1 грабеж, 1 факт изъятия оружия и боеприпасов.
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