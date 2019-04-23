В Лимане мотоциклист врезался в магазин (Фото). Новости

Житель Лимана (Донецкая обл.), не справившись с управлением мотоцикла врезался в здание магазина. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что ДТП произошло утром в северной части города.

«В 6:25 в полицию Лимана позвонил местный житель и сообщил о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Петропавловской. На месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель мотоцикла "Днепр" 1987 года рождения выехал с дороги и врезался в помещение магазина», – рассказали в полиции.

Мужчину, который получил переломы и ссадины, доставили в больницу.

Фото: пресс-служба Славянского отдела полиции

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами). Проводится досудебное расследование.