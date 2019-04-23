Обработано 100% протоколов: Как распределились голоса Луганской области. Новости

Во втором туре выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля, в Луганской области Владимир Зеленский получил 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), Петр Порошенко – 8,43% (25 252 чел.) Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая сегодня, 23 апреля, обработала 100% протоколов по округам Луганщины.
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На выборах президента Украины 2019 года в Луганской области было образовано 6 территориальных избирательных округов. Во втором туре 21 апреля было зарегистрировано 531 780 избирателей, из них проголосовали 299 659 чел. (явка – 56,35%).
Владимир Зеленский в Луганской области во всех округах победил с большим отрывом, получив в регионе – 89,44% голосов избирателей, пришедших на выборы, у Петра Порошенко – 8,43%.
Результаты голосования Луганской области
во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 г.
Округ
Зеленский В.
Порошенко П.
% обработанных протоколов
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
% голосов избирателей
Кол-во голосов избирателей
ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района
85,18
3 990
12,36
579
100,00
ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района
87,58
54 650
10,17
6 347
100,00
ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
89,10
47 739
8,41
4 508
100,00
ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района
90,17
31 974
7,49
2 658
100,00
ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района
90,77
80 701
7,57
6 730
100,00
ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района
89,62
48 656
8,16
4 430
100,00
В Центризбиркоме уточняют, что опубликованные на сайте ведомства данные являются предварительными, окончательные же результаты будет отражены в протоколе ЦИК по итогам выборов президента Украины.
В целом по Украине ЦИК обработала 99,94% протоколов. Владимир Зеленский побеждает по всем регионам кроме Львовской области. На данный момент у Зеленского по стране – 73,23% голосов избирателей, у Порошенко – 25,45%.
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Как сообщалось ранее, в Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона также победил Зеленский. А вот на спецучастках воинских частей Донбассе преимущество получил Порошенко.
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