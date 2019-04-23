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Обработано 100% протоколов: Как распределились голоса Луганской области. Новости

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Луганская область

Обработано 100% протоколов: Как распределились голоса Луганской области

ДН

23.04.19 11:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во втором туре выборов президента Украины, которые состоялись 21 апреля, в Луганской области Владимир Зеленский получил 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), Петр Порошенко – 8,43% (25 252 чел.) Как передают «Донецкие новости», таковы данные Центральной избирательной комиссии, которая сегодня, 23 апреля, обработала 100% протоколов по округам Луганщины.

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На выборах президента Украины 2019 года в Луганской области было образовано 6 территориальных избирательных округов. Во втором туре 21 апреля было зарегистрировано 531 780 избирателей, из них проголосовали 299 659 чел. (явка – 56,35%).

Владимир Зеленский в Луганской области во всех округах победил с большим отрывом, получив в регионе – 89,44% голосов избирателей, пришедших на выборы, у Петра Порошенко – 8,43%.

Результаты голосования Луганской области
во втором туре выборов президента Украины 21 апреля 2019 г.

Округ

Зеленский В.

Порошенко П.

% обработанных протоколов

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

% голосов избирателей

Кол-во голосов избирателей

ТИО № 105 – Жовтневый район, часть Каменнобродского района города Луганска, часть Новоайдарского района

85,18

3 990

12,36

579

100,00

ТИО № 106 – город Северодонецк, часть города Кадиевка (ранее – Стаханов), часть Попаснянского района

87,58

54 650

10,17

6 347

100,00

ТИО № 107 – город Лисичанск, часть города Кадиевка, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

89,10

47 739

8,41

4 508

100,00

ТИО № 112 – города Брянка, Голубовка (ранее – Кировск), Рубежное, часть города Первомайск, часть Попаснянского района

90,17

31 974

7,49

2 658

100,00

ТИО № 113 – Белокуракинский, Кременской, Сватовский, Старобельский, Троицкий районы, часть Новоайдарского района

90,77

80 701

7,57

6 730

100,00

ТИО № 114 – Беловодский, Марковский, Меловской, Новопсковский, Славяносербский, Станично-Луганский районы, часть Новоайдарского района

89,62

48 656

8,16

4 430

100,00

 

В Центризбиркоме уточняют, что опубликованные на сайте ведомства данные являются предварительными, окончательные же результаты будет отражены в протоколе ЦИК по итогам выборов президента Украины.

В целом по Украине ЦИК обработала 99,94% протоколов. Владимир Зеленский побеждает по всем регионам кроме Львовской области. На данный момент у Зеленского по стране – 73,23% голосов избирателей, у Порошенко – 25,45%.

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Как сообщалось ранее, в Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона также победил Зеленский. А вот на спецучастках воинских частей Донбассе преимущество получил Порошенко.

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