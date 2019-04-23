Патологоанатом в качестве врача-терапевта: «Министр ДНР» рассказала о здравоохранении «республики». Новости

В «ДНР» катастрофически не хватает врачей и квалифицированных кадров, что особенно проявляется в выходные и праздничные дни. Об этом в эфире одного из местных телеканалов рассказала «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

По ее словам, в начале этого года в «ДНР» было 10 дней выходных в связи с Новым годом и Рождеством. При этом стационарные медицинские учреждения работали круглосуточно, проблемы были с оказанием неотложной помощи и посещением врачами пациентов на дому.

«Во многих амбулаториях просто некому было дежурить на этих приемах. Например, всего два врача в амбулатории, которые были вынуждены через день в эти 10 дней сидеть на приеме. В результате – не было посещений больных на дому. Об этом тоже люди жаловались… Патронаж осуществляла скорая помощь. Количество вызовов, поступивших в скорую помощь с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, в десятки раз возросло», – сообщила Долгошапко.

По ее словам, в этот период в сутки на одну бригаду «скорой помощи» доходило до 22-23 вызовов, поэтому медики даже не заезжали на базу, каждый час работая по какому-то вызову. «Обслуживали на дому температурящих детей, детей с ОРЗ, взрослых. Вместо того, чтобы оказывать экстренную помощь, "скорая помощь" замещала функции врачей амбулаторно-поликлинической службы», – рассказывает «министр».

«Еще более усугубился дефицит врачей на вторичном уровне – в стационарах. В таких городах как Донецк, Макеевка, Горловка есть ситуации, когда в терапевтическом отделении на 30 коек работает один-единственный терапевт, он же – заведующий отделением. Медики живут в этих отделениях… Поскольку сейчас разделены первичный и вторичный уровень, врачи, которые на "первичке", отказываются дежурить на "вторичке"», – продолжила Долгошапко.

«Чиновница» заявила, что заставить врачей дежурить на первичном уровне в «ДНР» не могут из-за украинских законов, по которым до сих пор работает медицина в «республике», и привела пример разговора с врачами в неподконтрольном украинским властям Докучаевске: «По больнице вынужден дежурить патологоанатом в качестве врача-терапевта, потому что некому дежурить… 10 ночей в месяц. При этом есть центр первичной медико-санитарной помощи, врачи которого говорят: Это не наши проблемы, это проблемы вторички… Главный врач городской больницы по закону не имеет права их заставить».

Ольга Долгошапко сообщила, что основные проблемы здравоохранения «ДНР» – низкий уровень зарплат в сфере медицины, острый дефицит кадров и износ оборудования.

Напомним, по информации вице-премьер-министра Украины Павел Розенко, благодаря медреформе заработная плата украинских врачей и медицинских работников выросла в 4-4,5 раза.

Напомним, на 1 января 2019 года в «ДНР» работало 9 110 врачей и 18 037 средних медработников. Говоря о дефиците кадров, «министр здравоохранения ДНР» приводила ситуацию в Иловайске, где в 2018 году умер последний врач-педиатр и город остался без единого «детского» врача. Также «министр» пояснила дороговизну операций в «ДНР» тем, что медицинская гумпомощь из России поступает в недостаточном объеме.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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