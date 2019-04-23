Несмотря на выборы, в Украине продолжается реформа армии, – Полторак. Новости

В Украине, несмотря на избирательный процесс, продолжается реформа армии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, на церемонии спуска на воду разведывательного корабля украинского производства для ВМС Украины в Киеве заявил министр обороны Степан Полторак.

«В последнее время политическая турбулентность в нашей стране находится на самом высоком уровне, но ВСУ выполняют задания, которые возложены на них Конституцией. Мы поддерживаем управление и четкое выполнение задач в зоне проведения операции Объединенных сил, осуществляем восстановление боеспособности наших бригад, военных частей, на полигонах, в учебных центрах», – сказал он.

«Мы продолжаем реформу ВСУ, Министерства обороны, потому что главной гарантией безопасности как раз являются Вооруженные силы Украины», – заявил Полторак.

Министр обороны отметил, что неделю назад подписал указ о реформе системы управления в ВСУ. «Она является одной и самых сложных и очень ответственных, потому что потерять систему управления во время ведения боевых действий просто недопустимо», – подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, на основании 99,40% обработанных ЦИК протоколов, в Украине лидирует Владимир Зеленский (73,24%), у Петра Порошенко – 24,44%. По Донецкой области обработаны 100% протоколов, во всех округах региона победил Зеленский. По Луганской области также лидирует Владимир Зеленский – у него 89,44% голосов избирателей (267 710 чел.), у Петра Порошенко – 8,43% (25 252 чел.).

В ЦИК уже озвучили возможную дату оглашения результатов выборов президента Украины, и рассказали о процессе подсчета голосов.

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