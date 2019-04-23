В Донецке мужчина хранил дома боевую гранату. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина хранил дома гранату РГД-5, запал к ней и патроны. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«В дежурную часть поступило анонимное сообщение о том, что 52-летний мужчина хранит у себя дома гранату. В ходе осмотра домовладения подозреваемого в шкафу спальной комнаты стражи порядка обнаружили и изъяли два патрона калибром 5,45, гранату наступательного типа РГД-5 и запал к ней», – уверяют в «ДНР».

Мужчина, как утверждают в «ДНР», рассказал, что нашел гранату в аэропорту в сентябре 2014 года и с тех пор хранил у себя дома в качестве трофея. Экспертиза подтвердила, что граната является боевой. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело», – заявляют в «МВД».

Читайте также: