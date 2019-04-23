Жителю Донетчины грозит до 3 лет тюрьмы за кражу цветов в городском парке. Новости

Жителю Мариуполя (Донецкая обл.) грозит до трех лет тюрьмы за кражу цветов в городском парке. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

«Недавно один из мариупольцев сорвал цветы с клумбы в парке в Левобережном районе. Мужчину сразу задержали охранники парка, которые вызвали полицейских. Участковые офицеры полиции установили личность злоумышленника, им оказался местный житель, 1973 года рождения. Нарушитель не смог объяснить свое поведение, ведь находился в состоянии алкогольного опьянения», – рассказали в полиции.

Мужчина украл 25 нарциссов, чем причинил коммунальному предприятию материальный ущерб на сумму более 400 грн.

Правоохранители открыли по данному факту уголовное производство по ч. 1 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.