Война, переселенцы, пенсии, КПВВ: Что ждать Донбассу от нового президента Украины. Статьи

По предварительным результатам выборов президента Украины уже можно констатировать, что после инаугурации в стране будет новый президент. Владимир Зеленский. Все новое вызывает как опасения, так и надежды.

От каденции Петра Порошенко осталась масса нерешенных проблем, в частности, связанных с Донбассом – как с подконтрольным Украине, так и неподконтрольным. И общество все-таки надеется на подвижки в этих вопросах. О том, что Владимир Зеленский в качестве главы государства мог бы для этого сделать, «Донецким новостям» рассказали эксперты.

Энрике Менендес, глава аналитического центра «Институт региональной политики», соучредитель гуманитарной организации «Ответственные граждане»:

– Уже сейчас можно спокойно говорить, что новым президентом станет Владимир Зеленский. И свои ожидания от него можно формулировать, исходя из того, что он уже говорил по поводу Донбасса.

Ожидаю от нового президента, что он двинет вперед выплаты пенсий и другие социальные выплаты на неподконтрольных украинской власти территориях.

Во-вторых, ожидаю, что изменится риторика по отношению к жителям неподконтрольных территорий – и новая власть в Украине будет выглядеть для них более привлекательно.

В-третьих, то, что находится непосредственно в компетенции президента (поскольку он назначает главу СНБО) – вопрос транспортной и экономической блокады неподконтрольных территорий. Мне кажется, этот вопрос давно нужно было урегулировать. И я считаю это одной из главных ошибок в отношении Донбасса, которую сделал предыдущий глава государства. Экономическая блокада навредила всем. Это игра с нулевой суммой. Нужно ее отменить. Сразу не получится. Но нужно двигаться в этом направлении.

Олег Стариков, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке:

– Новому президенту важно сформировать команду советников по урегулированию ситуации на Донбассе. Причем, брать советниками людей стратегического уровня, имеющих соответствующее образование и понимающих стоящие перед ними задачи. Они должны изучить предыдущие наработки, сделанные не только командой Порошенко, но и другими. В том числе Аваковым (он хоть и глава МВД, но и политик) – ту самую уже представленную в США «тактику мелких шагов». Изучив, должны предоставить алгоритм действий новому президенту. Причем сделать три варианта, как это происходит во всех странах НАТО. И президент как Верховный Главнокомандующий должен выбрать из трех наиболее приемлемый вариант. И начать его реализовывать.

Выхода из «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) не будет, об этом в команде Зеленского уже говорили. В то же время есть вполне обоснованные предложения расширить этот формат, пригласив туда представителей США и Великобритании. Такой себе формат 4+2… Стоит ли привлекать Китай – вопрос консультаций. Восток, как известно, – дело тонкое.

Также нам нужен новый глава МИД – соответствующего уровня, имеющий вес в мире. Это улучшит наши переговорные позиции по всем аспектам, включая Донбасс и Крым. Кроме того, считаю необходимым отзыв нашего посла в США Валерия Чалого, что поспособствует улучшению отношений с республиканской администрацией Дональда Трампа.

Александр Леонов, исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента»:

– Очевидно, что на сегодняшний день у нового президента, которого поддержало более 70% украинцев, появляется определенное окно возможностей. Он может выступить с определенными инициативами по Донбассу, предлагая новые форматы урегулирования ситуации.

Очевидно также, что многое будет зависеть от того, насколько удастся сохранить стабильность в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Любое новое обострение приведет к тому, что придется решать военные проблемы, а не проблемы социально-экономического характера.

В свете приближающихся парламентских выборов будет стоять вопрос более системного подхода к проблемам переселенцев, к предоставлению выплат жителям временно неподконтрольных территорий. В том числе – создание обновленных и реально работающих электронных реестров для ВПЛ и получателей пенсий с неподконтрольной части Донбасса.

Важно также завершить процесс децентрализации в тех районах Донетчины и Луганщины, которые контролируются Украиной. Будет непросто, т.к. там действуют военно-гражданские администрации.

Очевидно, что придется договариваться с западными партнерами об увеличении помощи на восстановление восточных регионов.

Нужно будет держать внешнее давление. Прежде всего, со стороны России, которая будет пытаться продавить свой вариант прочтения Минских соглашений, где политическая часть стоит перед той, что связана с прекращением обстрелов, выводом войск и передаче Украине контроля над границей. Во-вторых, давление Запада: задача президента – не дать ослабить санкционное давление на страну-агрессора.

Алексей Кущ, финансовый эксперт:

– Все уже признали, что не существует военного решения проблемы Донбасса. Как показал практика, рафинированное дипломатическое решение, которое пытаются навязать, – такая же иллюзия. Речь идет об убеждении, что с помощью дипломатических методов, собирая разные «форматы», можно путем простых дипломатических переговоров и не самых сильных санкций заставить РФ пойти на те условия, которые нужны нам для реинтеграции неподконтрольного Донбасса назад в Украину.

Очевидно, что весьма умеренное санкционное давление на РФ не сподвигло Кремль хотя бы на миллиметр отступить от своих жестких позиций. Мы видим, что даже вопрос с обменом пленных или освобождением политзаключенных решается, скорее, в каком-то частном политическом порядке, а не путем соглашений на высшем уровне. А ведь это основной гуманитарный вопрос, который должен был решиться практически сразу после подписания Минских соглашений. В ответ мы же видим новые и новые «пополнения обменного фонда».

Между тем, на Западе чувствуется явная санкционная усталость, мотивация усиливать давление на РФ ослабевает.

Этому немало способствовала позиция официального Киева, который то ли торгует, то ли не торгует с Россией…

На фоне всей этой половинчатости, неопределенности Украина уже потеряла примерно 5 лет для запуска реальных инструментов деоккупации Донбасса – экономических инструментов, уже опробованных на примере Южной и Северной Кореи.

У нас – своя специфика. Ведь конфликт на Донбассе – уникален. Так что будет ноу-хау, но с определенным базисом мирового опыта разрешения подобных конфликтов с помощью экономики. Речь о неоднократно предлагаемых мной демилитаризованных свободных экономических территориях (ДСЭТ). Они могут быть как территориальные (демилитаризации отдельных районов), так и экстерриториальные (охватывают жизненно важные системы – то же водоснабжение). Модельная повестка ДСТЭТ:

из определенного района на неподконтрольной части Донбасса выводятся все военизированные формирования;

туда вводятся международные полицейские силы под эгидой ОБСЕ;

восстанавливается экономическое взаимодействие с Украиной (появляются государственные фискальные и таможенные посты, товары получают сертификаты происхождения, начинает функционировать украинская платежная система, возвращается хождение гривны);

управление ДСЭТ осуществляется советом инвесторов (украинские предприниматели и международные доноры, которые будут инвестировать средства в восстановление инфраструктуры данного района).

К сожалению, пока я не вижу заинтересованность у команды победителя выборов вводить элементы экономической деоккупции. Равно как тех людей, которые могли бы грамотно озвучить эти модели. А ведь тема мира занимает ведущее место в повестке дня подавляющей массы украинцев. К сожалению, политэлиты к ним не относятся.

Руслан Калинин, руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев:

- Понятно, что если президент в целом улучшит ситуацию в стране, это улучшит и ситуацию с ВПЛ. Ясно и то, что ряд вопросов, важных для переселенцев и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), не относятся к полномочиям главы государства. Но мы прекрасно знаем, как много значит политическая воля, с помощью которой, в том числе через парламент, продавливались нужные президенту решения. И мне кажется, среди таких – нужных – давно назрели те, что имеют отношение к переселенцам и украинцам, живущим по ту сторону линии разграничения.

Естественно, в первую очередь, это вопросы пенсионных и прочих социальных выплат. Никто не говорит, что их нужно платить непосредственно на неподконтрольной территории. Понятно, что это по множеству причин невозможно. Но нужно дать людям возможность получать эти выплаты на подконтрольной территории без предъявления справки переселенца, на чем давно настаиваем и мы, и ряд других общественных и международных организаций. Должны быть единые правила для всех граждан Украины. Мы ведь считаем таковыми и ВПЛ, и жителей ОРДЛО? Так почему к ним относимся с «особым пристрастием»?

Огромные проблемы с вопросом обеспечения переселенцев жильем – это тоже прерогатива Кабмина и местных громад. Но! Президент со своей стороны может поспособствовать тому, чтобы международные гранты заходили в большем количестве и из больших источников. Я лично встречался с международными донорами, они готовы помогать куда серьезнее, чем сейчас. Вопрос лишь в том, что у них нет доверия. Выделяемые средства зачастую расхищаются или используются не по назначению. И вот тут опять может сработать политическая воля президента. Если он даст отмашку новому (к этому все идет) генпрокурору на возбуждения ряда дел и на реальные «посадки» тех, кто нагрел руки на донорских средствах, если согласится на международный аудит (сколько было выделено средств, потрачены ли – и в каком объеме, по целевому ли назначению) – это послужит сигналом для наших международных партнеров. И они начнут нам помогать с утроенным рвением.

Президент как гарант Конституции должен также вернуть переселенцам право голоса на местных выборах, которого они лишены. Он может внести в ВР свой законопроект или убедить нардепов принять давно пылящийся в Раде.

Естественно, есть проблемы, связанные с пересечением линии разграничения, работой контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), где до сих пор образуются огромные очереди, где до сих пор умирают люди. Мы неоднократно вносили предложения об обустройстве КПВВ (частично это начали делать лишь недавно), а также об открытии новых. Последнее невозможно без согласования с «руководством» т.н. «республик». А точнее – без согласия их кремлевских кураторов. Зеленский еще в статусе кандидата в президенты говорил о важности перезагружать Минский процесс, в том числе, путем кадровых смен с украинской стороны. Думаю, нам стоило бы ввести в число переговорщиков представителей переселенцев, досконально разбирающихся в наиболее болезненных гуманитарных проблемах Донбасса. И тогда, возможно, будет налажен более конструктивный диалог.

Ну, а после перезагрузки парламента и появления новой коалиции, думаю, должен стоять вопрос о полной перезагрузке МинВОТ (Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц). В министерство должны прийти представители организаций, которые все эти годы занимаются проблемами переселенцев. Проблемами, во многом создаваемыми самим же Кабмином.

Наталья Веселова, народный депутат Украины:

– Зеленский еще в качестве кандидата в президенты обозначал, что намерен заняться вопросом выплат пенсий жителям ОРДЛО. Пока он, возможно, неглубоко знаком с ситуацией. Но, надеюсь, найдет время пообщаться с нардепами, правозащитными и общественными организациями, которые плотно занимаются защитой прав жителей неподконтрольной Донбасса и ВПЛ. И сделает определенные выводы. К сожалению, у нас не сложился диалог с президентом Порошенко в этом вопросе. Надеемся, новый глава государства будет больше внимания уделять этой категории граждан. Тем более, что такое желание он уже декларировал.

Проблема с пенсиями и другими социальными выплатами жителям ОРДЛО и ВПЛ возникла не вчера. Ошибка была допущена в 2015 году, когда все выплаты привязали к справке ВПЛ. И теперь жители неподконтрольной территории не имеют другой возможности получить выплаты, кроме как оформить справку переселенца и постоянно ее продлевать. В итоге проблемы и у них, и у государства, которое не знает картины с количеством реальных переселенцев и точным количеством жителей неподконтрольных территорий.

Вместо конструктивного решения этого вопроса у нас создавали страшилки, настраивая одну часть общества против другой. Нужно, наконец, четко сказать, что и по ту сторону линии разграничения живут граждане Украины. Наши граждане, которые оказались заложниками оккупантов. И мы не имеем права оставлять их наедине с их проблемами. Если не можем вывести оттуда своих людей, предоставив им соответствующие условия на подконтрольной территории, нужно их всячески поддерживать. Хотя бы – дать возможность без проблем приезжать сюда за пенсиями и соцпомощью, на которые они имеют полное право.

С моей точки зрения, первое, что должен сделать новый президент, это способствовать появлению механизма выплат переселенцам и жителям ОРДЛО без привязки к справке ВПЛ.

Да, мы не можем платить деньги там. Нет гарантий безопасности. Направлять туда инкассаторские машины – невозможно. Ну, так дайте возможность жителям ОРДЛО, пройдя идентификацию, не становиться на учет как ВПЛ, а просто получать пенсии и иные выплаты! Дайте возможность тем же ВПЛ жить нормально, без изматывающих проверок и дополнительного контроля. Оставьте их в покое, раз уж не смогли нормально помочь!

Необходимо создать упрощенный механизм идентификации жителей временно неподконтрольной части Донбасса. Чтобы они не перегружали управления соцзащиты населения и Пенсионного фонда Украины. Возможно, открыть дополнительные отделения УСЗН и ПФУ ближе к линии разграничения.

Также важно создать необходимые условия, чтобы люди с неподконтрольного Донбасса были заинтересованы тратить деньги здесь. Именно эта правильная идея изначально была заложена в логистические центры, появившиеся у линии разграничения. К сожалению, стараниями местных властей и некоторых силовиков их превратили не в рынки с дешевыми продуктами для жителей ОРДЛО, а в перевалочную базу для контрабанды. Нужно вернуть идее изначальный смысл. И даже «углубить и расширить» его. Создать в районе КПВВ мини-городки по предоставлению административных услуг. Чтобы жители ОРДЛО могли здесь не только скупиться, но и получить услуги УСЗН, ПФУ, банка, юриста. Чтобы медики могли здесь легализовать необходимые медицинские документы (справки, рецепты), нотариусы – заверить-выдать что-то.

Крайне важно упростить возможность получения жителями неподконтрольной территории, особенно молодежью, украинских документов, включая паспорт. Их нужно приманивать к нам, мягко привязывать, протягивать руку помощи. А не рвать связи блокадам и препонами, как было последние пять лет. Пришла пора сшивать разорванный регион.

Это касается и КПВВ, через которые невозможно провезти порой лишнюю пачку чая. Около года мы добиваемся, чтобы был разработан новый порядок пересечения линии разграничения для граждан, грузов и транспортных средств. Я и мои помощники, представители гражданского общества, были включены в рабочую группу по разработке этого порядка. Были учтены все пожелания, замечания к новому порядку. Суть в том, что должен быть список не разрешенных к перевозке товаров, а – запрещенных. И все, что не запрещено – разрешено. К сожалению, соответствующий документ так и не был принят. Думаю, это прямая вина МинВОТ, которое абсолютно безынициативно, а вместо того, чтобы защищать права ВПЛ и жителей неподконтрольных территорий (для чего министерство и создавалось), занимается непонятно чем.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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