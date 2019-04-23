В посольстве США напомнили о гибели на Донбассе от мины медика ОБСЕ . Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ работает в опасных условиях на востоке Украины, под угрозами мин и преследования со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 23 апреля сообщает посольство США в Twitter.

Напоминание об этом возникло в связи с годовщиной гибели гражданина США Джозефа Стоуна два года назад на Донбассе от противотанковой мины. «Сегодня мы чтим память гражданина США Джозефа Стоуна, медика из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего два года назад при исполнении служебных обязанностей на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В посольстве США призвали Россию выполнять Минские соглашения. «СММ работает в опасных условиях, перед угрозами наземных мин и преследований со стороны контролируемых Россией сил. Мы призываем продвигать вперед усилия по разминированию территорий, и призываем Россию выполнить Минские обязательства», – пишут дипломаты США.

Напомним, 23 апреля 2017 года при осуществлении патрулирования в районе села Пришиб (Славяносербский р-н, «ЛНР») подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Подрыв произошел на противотанковой мине. Один представитель миссии погиб, двое получили ранение. Всего следовало два экипажа СММ ОБСЕ, второй автомобиль не пострадал.