Калинин рассказал о возможном конструктивном диалоге по Донбассу в Минске . Новости

Согласно предварительным результатам выборов президента Украины, можно констатировать, что в стране будет новый президент – Владимир Зеленский. Он мог бы реализовать перезагрузку Минского процесса путем кадровых перестановок с украинской стороны, в том числе ввести в число переговорщиков переселенцев, досконально разбирающихся в самых болезненных гуманитарных проблемах Донбасса. Такое мнение в комментарии для «Донецких новостей» высказал руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев Руслан Калинин.

По его словам, ряд важных для переселенцев и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) проблем не относятся напрямую к полномочиям президента. «Но мы прекрасно знаем, как много значит политическая воля, с помощью которой, в том числе через парламент, продавливались нужные президенту решения. И мне кажется, среди таких – нужных – давно назрели те, что имеют отношение к переселенцам и украинцам, живущим по ту сторону линии разграничения», – отметил Калинин и разъяснил, что, в первую очередь, это вопросы пенсионных и прочих социальных выплат.

Также руководитель Всеукраинской ассоциации переселенцев подчеркнул, что в Украине существуют огромные проблемы с вопросом обеспечения переселенцев жильем – это тоже прерогатива Кабмина и местных громад. «Но! Президент со своей стороны может поспособствовать тому, чтобы международные гранты заходили в большем количестве и из больших источников», – считает Калинин.

Кроме того, Калинин отмечает, что президент как гарант Конституции должен также вернуть переселенцам право голоса на местных выборах, которого они лишены.

По словам руководителя Всеукраинской ассоциации переселенцев, Зеленский в статусе кандидата в президенты говорил о важности перезагрузки Минского процесса, в том числе, путем кадровых изменений с украинской стороны. «Думаю, нам стоило бы ввести в число переговорщиков представителей переселенцев, досконально разбирающихся в наиболее болезненных гуманитарных проблемах Донбасса. И тогда, возможно, будет налажен более конструктивный диалог», – сказал он.

Также Калинин считает, что после перезагрузки парламента и появления новой коалиции должен стоять вопрос о полной перезагрузке Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц. «В министерство должны прийти представители организаций, которые все эти годы занимаются проблемами переселенцев. Проблемами, во многом создаваемыми самим же Кабмином», – подчеркнул общественник.

Как сообщалось ранее, в ЦИК уже приняли 40 протоколов с мокрыми печатями с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий, и работа продолжается. На данный момент обработаны 99,98% электронных протоколов голосования во втором туре выборов президента. Лидирует Владимир Зеленский – 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45%.

Более подробно с мнением главы Всеукраинской ассоциации переселенцев и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в материале – «Война, переселенцы, пенсии, КПВВ: Что ждет Донбасс от нового президента Украины».

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