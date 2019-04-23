Новый президент должен заняться вопросом пенсий неподконтрольному Донбассу, – нардеп. Новости

По предварительным результатам выборов президента Украины уже можно констатировать, что после инаугурации в стране будет новый президент – Владимир Зеленский. Новый президент мог бы заняться проблемой выплат пенсий жителям неподконтрольных украинским властям частей Донбасса, упростить получение ими украинских документов, а также решить еще ряд вопросов. Такое мнение в комментарии для «Донецких новостей» высказала народный депутат Украины Наталья Веселова.

По ее словам, Зеленский обозначал, что намерен заняться вопросом выплат пенсий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). «Пока он, возможно, неглубоко знаком с ситуацией. Но, надеюсь, найдет время пообщаться с нардепами, правозащитными и общественными организациями, которые плотно занимаются защитой прав жителей неподконтрольной части Донбасса и ВПЛ. И сделает определенные выводы», – сказала Веселова.

«Ошибка была допущена в 2015 году, когда все выплаты привязали к справке ВПЛ. И теперь жители неподконтрольной территории не имеют другой возможности получить выплаты, кроме как оформить справку переселенца и постоянно ее продлевать. В итоге проблемы и у них, и у государства, которое не знает картины с количеством реальных переселенцев и точным количеством жителей неподконтрольных территорий», – добавила она.

Нардеп считает, что нужно, наконец, четко сказать, что и по ту сторону линии разграничения живут граждане Украины. «С моей точки зрения, первое, что должен сделать новый президент, это способствовать появлению механизма выплат переселенцам и жителям ОРДЛО без привязки к справке ВПЛ», – отметила она.

Также важно, считает Веселова, создать необходимые условия, чтобы люди из неподконтрольного Донбасса были заинтересованы тратить деньги на подконтрольной территории. Именно эта правильная идея изначально была заложена в логистические центры, появившиеся у линии разграничения. «К сожалению, стараниями местных властей и некоторых силовиков их превратили не в рынки с дешевыми продуктами для жителей ОРДЛО, а в перевалочную базу для контрабанды. Нужно вернуть идее изначальный смысл. И даже "углубить и расширить" его. Создать в районе КПВВ мини-городки по предоставлению административных услуг. Чтобы жители ОРДЛО могли здесь не только скупиться, но и получить услуги УТСЗН, ПФУ, банка, юриста», – рассказывает нардеп.

Еще одним важным аспектом она считает необходимость упрощения получения жителями неподконтрольной территории, особенно молодежью, украинских документов, включая паспорт.

Остановилась нардеп и на особенностях пересечения линии разграничения. По ее словам, должен быть список запрещенных к провозу товаров, а все, что не запрещено, – должно быть разрешено.

Как сообщалось ранее, в ЦИК уже приняли 40 протоколов с мокрыми печатями с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий, и работа продолжается. На данный момент обработаны 99,98% электронных протоколов голосования во втором туре выборов президента. Лидирует Владимир Зеленский – 73,23% голосов, у Петра Порошенко – 24,45%.

Более подробно с мнением народного депутата и комментариями иных экспертов можно ознакомиться в материале – «Война, переселенцы, пенсии, КПВВ: Что ждет Донбасс от нового президента Украины».

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