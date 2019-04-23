В Украине начнут строительство ракетного катера для ВМС. Новости

В Украине продолжают укреплять обороноспособность армии и начнут строительство ракетного катера для Военно-морских сил. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 23 апреля, на церемонии спуска на воду разведывательного корабля украинского производства для ВМС Украины в Киеве заявил министр обороны Степан Полторак.

«За последние 5 лет Военно-морские силы, которые были в очень тяжелом состоянии, очень быстро набирают обороты. Боевые способности ВМС за последние несколько лет значительно возросли. В прошлом году было сформировано командование морских сил, командование морской пехоты, которые стали боеспособны и сегодня уже выполняют боевые задания», – сказал он.

По его словам, за последние годы в Украине значительно улучшили комплектацию и оснащение Военно-морских сил и средства противовоздушной обороны. «За всю историю независимости Украины не много было таких событий, когда мы спускали на воду мощные бронированные катера, десантные катера», – заявил Полторак.

Министр обороны отметил, что по оснащению и возможностям аналога разведывательному катеру, который сегодня спустили на воду, нет в Украине, и ВМС получат его в боевой состав. «Финансовые ресурс, который есть у Министерства обороны, позволяет нам завершить выпуск бронированных катеров. За предыдущие годы у нас было 7 катеров. На этот год у нас запланирован еще один [бронированный катер], два десантных катера», – сообщил он.

«Мы практически завершили проектную документацию на ракетный катер, и планируем приступить к его производству. Этот катер очень нужен, он будет очень хорошо оснащен. На этот катер мы планируем поставить наши новые противокорабельные комплексы "Нептун", которые сейчас успешно проходят испытания, и созданный комплекс крылатых ракет», – рассказал министр обороны Украины.

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