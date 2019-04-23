На Донетчине за служебную халатность будут судить чиновника городского совета. Новости

На Донетчине должностное лицо городского совета будут судить за служебную халатность, которая стоила бюджету почти 265 тыс грн. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что в Краснолиманский городской суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины в отношении начальника отдела образования Лиманского городского совета.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2017 года 53-летняя начальник отдела, будучи должностным лицом, не осуществила технический надзор и контроль за ходом, качеством, стоимостью и объемами работ при реконструкции системы теплоснабжения одного из учебных заведений с. Дробышево Лиманского района. Вследствие указанной небрежности на расчетный счет подрядной организации необоснованно выплачено из местного бюджета почти 265 тыс грн, чем нанесен существенный вред правопреемнику отдела образования – управлению образования, молодежи и спорта Лиманского городского совета», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время досудебное расследование завершено.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.